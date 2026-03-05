Docentes denuncian males en plantel de Artes y Oficios

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

Docentes del Instituto Tecnológico Artes y Oficios denunciaron ayer que desde hace tres años su infraestructura presenta condiciones inadecuadas, lo que impide que los estudiantes reciban clases con normalidad, mientras esperan una respuesta de las autoridades para solucionar la situación.

El profesor Rómulo Emeregildo Díaz denunció que los estudiantes no tienen una cancha o lugar adecuado para tomar educación física, sino un área improvisada llena de hoyos, piedra y basura.

De su lado, en representación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), William Díaz, afirmó que el plantel tiene cuatro obras paralizadas, en espera de una respuesta, y que incluyen el comedor, salón de actos, cancha, obras y el remozamiento total de la escuela.

Díaz llamó al presidente Luis Abinader, al ministro de educación, Luis Miguel de Camps, y al director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, a que reanuden los trabajos de mantenimientos en este centro educativo.

En tanto, el maestro Juan Valdez aseguró que nada justifica la incompetencia de la gestión del Ministerio de Educación, ya que la calidad inhumana en la que reciben clases los estudiantes y la imparten docentes no es apta para llamarse escuela.