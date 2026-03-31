Eco Petróleo regala kits de emergencia para asueto

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

EcoPetróleo entregó ayer 1,000 kits de primeros auxilios a la Defensa Civil para fortalecer el operativo de Semana Santa en el país.

En el acto de entrega, el subdirector Bernardo Rodríguez de la Defensa Civil, Bernardo Rodríguez, agradeció el gesto en nombre del director ejecutivo Juan Salas, resaltando la importancia de este tipo de alianzas para salvar vidas.

De su lado, el presidente de Eco Petroleo, Javier Bautista, afirmó que la iniciativa responde al compromiso social de la entidad con la seguridad de la población y detalló que los botiquines serán distribuidos en carreteras, peajes y zonas de alta circulación vehicular, con el fin de brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad. “La entrega de estos kits fortalece nuestra capacidad de respuesta durante la Semana Santa”, expresó.

Dijo que la empresa mantiene su compromiso con el bienestar de la población, especialmente en períodos de alta movilidad.

Despliegue nacional por SS

La Defensa Civil informó que desplegará 881 puestos de socorro en el territorio nacional como parte del operativo de Semana Santa, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos en el asueto.

Explicó que contará con la participación de 10,000 voluntarios, quienes estarán distribuidos en carreteras, balnearios y puntos estratégicos del país. Además, se coordinarán acciones con instituciones vinculadas a la seguridad vial para ofrecer asistencia oportuna a los viajeros.

Entre los puntos de mayor cobertura figuran importantes vías del norte, sur y este, así como accesos clave como el puente Juan Carlos, desde donde se facilitará la movilidad hacia avenidas principales.