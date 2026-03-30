Semana Santa 2026: Horarios del Metro, teleférico, OMSA y otros medios de transporte

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Durante la Semana Santa 2026, el Metro de Santo Domingo, los teleféricos y la OMSA operarán con horarios especiales entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, ajustando sus servicios para garantizar la movilidad de los ciudadanos.

Horarios del Metro de Santo Domingo

• Jueves 2 de abril: 5:30 a.m. – 10:30 p.m.

• Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril:

• Líneas principales: 5:30 a.m. – 10:30 p.m.

• Línea 2C: servicio especial de 10:00 a.m. – 8:00 p.m.

Horarios del Teleférico

• Teleférico Santo Domingo:

• Jueves 2 de abril: 5:30 a.m. – 10:30 p.m.

• Teleférico Los Alcarrizos y Santiago:

• Jueves 2 de abril: 6:00 a.m. – 10:30 p.m.

Horarios de la OMSA

Aunque los detalles específicos de la OMSA no se han publicado aún, tradicionalmente la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) ajusta sus rutas para Semana Santa con:

• Mayor frecuencia en corredores principales hacia zonas de balnearios y terminales.

• Reducción de servicios nocturnos para priorizar seguridad.

• Operativos especiales de apoyo al COE en carreteras y puntos de alta demanda.