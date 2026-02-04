Ecocardiograma para prevenir daños cardíacos

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El ecocardigrama es un aliado de alto valor y oportuno para la detección precoz de la disfunción cardiaca.

Así lo asegura el doctor Luis Alberto Castillo Núñez, cardiólogo, cardiooncólogo, ecocardiografísta.

El profesional afirma que las enfermedades cardiovasculares, principalmente la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, son la principal causa de mortalidad mundial y un importante factor contribuyente a la discapacidad. Asegura el profesional que los casos prevalentes de enfermedad cardiovascular total casi se duplicaron, pasando de 271 millones en 1990 a 523 millones en 2019. Se trata de las discapacidades con mayor impacto aumentando la morbimortalidad es la insuficiencia cardiaca, un síndrome clínico común en el que los síntomas resultan de un trastorno cardíaco estructural o funcional que altera la capacidad del ventrículo para llenarse o expulsar sangre.

Insuficiencia

La insuficiencia cardíaca puede ser causada por enfermedad del miocardio, pericardio, endocardio, válvulas cardíacas, vasos o por trastornos metabólicos y tratamientos sistémicos en especial la terapia oncológica, asegura.

Herramienta esencial

Todas las acciones que conlleven una detección precoz de difusión cardiaca vienen siendo una herramienta esencial para la prevención de la misma y se pueden evitar alteraciones en la esfera biopsicosocial de los pacientes.

Ejercicio médico

En la práctica médica se cuenta con una disponibilidad amplia de la ecocardiografía cardiaca, insiste. La ecocardiografía utiliza ondas ultrasónicas para producir imágenes del corazón en tiempo real.

Lo explica

Existen diversas técnicas ecocardiográficas disponibles clínicamente siendo la ecocardiografía transtorácica 2D la más utilizada, con la sonda de ultrasonidos orientada en diversas posiciones sobre la pared torácica y el abdomen superior. Esto permite, insiste la visualización de las cámaras cardíacas y el miocardio para evaluar el tamaño, la movilidad y el engrosamiento de la pared miocárdica, lo que permite una evaluación cualitativa y cuantitativa de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Las técnicas ecocardiográficas más nuevas que utilizan imágenes Doppler tisular y ecocardiografía de speckle tracking pueden obtener directamente información sobre la contractilidad miocárdica, asegura el profesional. Esto incluye las velocidades miocárdicas, deformación y tasa de deformación.

El especiaslista asegura que esos métodos permiten la evaluación de los diversos componentes de la contracción, incluyendo la contracción radial, longitudinal y circunferencial, lo que permite la evaluación de la función sistólica global y regional, explica. Los parámetros como la deformación longitudinal global son más sensibles para la detección de la función del ventrículo izquierdo disminuida que las mediciones tradicionales de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Asegura se han recomendado como técnicas clínicas complementarias que ofrecen información pronóstica.