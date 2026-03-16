Bredyg Disla presenta la novela Estallidos del silencio

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La periodista y escritora Bredyg Disla presentó su novela Estallidos del silencio en un encuentro en el que también dio a conocer oficialmente la plataforma Dilemas Reales, concebida como un espacio para promover la reflexión y el diálogo en torno a los dilemas éticos, emocionales y sociales que atraviesan la experiencia humana.

En "Estallidos del silencio", Disla aborda los conflictos que se esconden detrás de las apariencias y los silencios que marcan la vida de las personas. A través de una narrativa centrada en las emociones y en las complejidades de las relaciones humanas, la obra basada en hechos reales invita a reflexionar sobre las verdades ocultas, las decisiones que transforman destinos y las consecuencias que emergen cuando los secretos finalmente salen a la superficie.

La actividad se celebró en la Sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. La presentación de la obra estuvo a cargo de la escritora y psicóloga con experiencia en la industria financiera Jeanne Marion-Landais, quien ofreció una lectura crítica de la propuesta narrativa de la novela.

Durante su intervención, Marion-Landais destacó que la trama que se descubre en las páginas del libro“y que los animo a leer” pudo basarse en algunos de los múltiples reportajes que Bredyg presenció durante su trayectoria en medios de comunicación, que marcaron el periodismo del siglo XX. “En muchos de ellos era común encontrar reseñas sobre fallecimientos trágicos de personas que llevaban vidas que, si no completamente ejemplares, al menos no parecían tan sórdidas como sus asesinatos dejaban entrever. Sin embargo señaló , devastadores como fueron esos casos, hasta el presente los escritores dominicanos no han abordado este tipo de sucesos con la perseverancia que requiere la preparación de un libro”.

Bredyg Disla

La novela se integra a la propuesta conceptual de Dilemas Reales, una plataforma impulsada por la autora como un espacio vivo para generar conversaciones y análisis sobre situaciones humanas complejas, abordadas desde la literatura, la comunicación y la reflexión social.

Publicada bajo el sello Logos, de la editora Río de Oro Editores, la obra fue puesta en circulación gracias al valioso respaldo de empresas patrocinadoras como Cadenza Group, Lubridom, FlexoPack, AIE Haina & Sur, Energas y United Petroleum, cuyo apoyo hizo posible la materialización de este proyecto literario.

Asimismo, el lanzamiento contó con la colaboración y el acompañamiento de aliados estratégicos como Mediáticos Consultores, PubliMega, Dircia Paulino, Jerassi Group y Simplicite, a quienes la autora expresó su profundo agradecimiento por sumarse con entusiasmo a esta iniciativa cultural orientada a promover el pensamiento crítico y la conversación sobre los dilemas humanos de nuestro tiempo.