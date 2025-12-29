Edesur habilita más de mil puntos de recarga para clientes prepago en 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Edesur Dominicana anunció nuevas facilidades para los usuarios del servicio eléctrico en modalidad prepago, con la incorporación de más de mil puntos de recarga distribuidos en seis demarcaciones de su área de concesión, a partir del 1 de enero de 2026.

Energía más accesible

La empresa informó que los nuevos puntos estarán disponibles en farmacias, colmados, mini markets, supermercados, bodegas, librerías, bancas y otros establecimientos, además de sus oficinas comerciales, puntos expreso y unidades móviles.

Con esta medida, los clientes podrán adquirir energía de forma más rápida, fácil y cercana, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando la experiencia de servicio.

Edesur

Compromiso con la innovación

Edesur destacó que la iniciativa forma parte de su compromiso de incorporar soluciones tecnológicas innovadoras, optimizando el suministro de electricidad y garantizando mayor eficiencia en la atención a los usuarios.

“La implementación de más alternativas para las recargas forma parte del compromiso de Edesur Dominicana de mejorar la calidad del servicio y acercar las soluciones a las comunidades”, señaló la empresa en el comunicado.