Edesur instala un transformador Ocoa

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Edesur Dominicana informó ayer que puso en servicio un transformador de potencia en la subestación Cruce de Ocoa, con una inversión ascendente a RD$ 9,200,000.

La capacidad instalada del equipo, indica un comunicado de la entidad, aumenta de 1.7 a 14 megavoltioamperios y manejará niveles de tensión de 69/4.16 kilovoltios.

La empresa señaló en un anota que miles de clientes son beneficiados con el transformador de potencia, que forma parte de la adecuación que desarrollan en un plan intensivo de repotenciación desarrollado por la distribuidora y que tiene la finalidad de mejorar la calidad del suministro de electricidad, con una labor intensiva cada día.

Según Edesur, el transformador beneficiará de forma directa con un servicio de mayor estabilidad y eficiencia a localidades de Peravia y San José de Ocoa, como el Cruce de Ocoa, Las Carreras, Los Ranchitos, Las Mayitas y Los Pilones, entre otras.