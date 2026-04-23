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Eléctrica

Transferencias a las EDE alcanzaron los RD$24,504.5 MM

Del total de las transferencias corrientes a las EDE, Edeeste ha recibido más de la mitad: RD$12,452.7 millones

Edeeste, la más deficitaria.

Edeeste, la más deficitaria.

Ubaldo Guzmán Molina
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Ubaldo Guzmán Molina

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Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) recibieron RD$24,504.5 millones en transferencias del Gobierno durante el primer trimestre de este año, según los informes de ejecución presupuestaria correspondientes a enero, febrero y marzo de la Dirección General de Presupuesto.

En el presupuesto de este año se tiene asignado un monto de RD$85,438. 9 millones de subsidio al sector eléctrico.

La Empresa de Electricidad del Este (Edeeste) recibió RD$4,708.4 millones en marzo, la Empresa de Electricidad del Norte (Edenorte), RD$4,070.5 millones, y Edesur, RD$2,574.5 millones.

Las transferencias corrientes se destinaron en mayor proporción al sector público, que recibió RD$35,546 millones (83.5%), seguido del sector privado con RD$4,783.7 millones (11.2%). Otras instituciones públicas recibieron RD$2,186.4 millones (5.1%), mientras que el sector externo fue destinatario de RD$74.7 millones (0.2%).

Esas transferencias se canalizaron principalmente hacia instituciones como la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, que recibió RD$7,286.7 millones, y el Banco Central de la República Dominicana, con RD$6,400 millones.

En enero de este año, el Gobierno transfirió RD$3,091 millones a Edeeste y RD$2,167.3 millones a Edesur. Edenorte no recibió transferencias corrientes del Gobierno.

En febrero, Edeeste recibió RD$4,653.3 millones y Edenorte, RD$3,239.8 millones. Edesur no recibió transferencias corrientes.

Las principales transferencias en ese mes se dirigieron hacia instituciones como la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, con RD$7,468.3 millones, la Tesorería de la Seguridad Social, con RD$2,577.8 millones y el programa Aliméntate, con RD$2,376.9 millones.

Edeeste es la distribuidora que ha recibido las mayores transferencias: RD$12,452.7 millones.

Sobre el autor
Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.

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