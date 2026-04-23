Transferencias a las EDE alcanzaron los RD$24,504.5 MM

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) recibieron RD$24,504.5 millones en transferencias del Gobierno durante el primer trimestre de este año, según los informes de ejecución presupuestaria correspondientes a enero, febrero y marzo de la Dirección General de Presupuesto.

En el presupuesto de este año se tiene asignado un monto de RD$85,438. 9 millones de subsidio al sector eléctrico.

La Empresa de Electricidad del Este (Edeeste) recibió RD$4,708.4 millones en marzo, la Empresa de Electricidad del Norte (Edenorte), RD$4,070.5 millones, y Edesur, RD$2,574.5 millones.

Las transferencias corrientes se destinaron en mayor proporción al sector público, que recibió RD$35,546 millones (83.5%), seguido del sector privado con RD$4,783.7 millones (11.2%). Otras instituciones públicas recibieron RD$2,186.4 millones (5.1%), mientras que el sector externo fue destinatario de RD$74.7 millones (0.2%).

Esas transferencias se canalizaron principalmente hacia instituciones como la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, que recibió RD$7,286.7 millones, y el Banco Central de la República Dominicana, con RD$6,400 millones.

En enero de este año, el Gobierno transfirió RD$3,091 millones a Edeeste y RD$2,167.3 millones a Edesur. Edenorte no recibió transferencias corrientes del Gobierno.

En febrero, Edeeste recibió RD$4,653.3 millones y Edenorte, RD$3,239.8 millones. Edesur no recibió transferencias corrientes.

Las principales transferencias en ese mes se dirigieron hacia instituciones como la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, con RD$7,468.3 millones, la Tesorería de la Seguridad Social, con RD$2,577.8 millones y el programa Aliméntate, con RD$2,376.9 millones.

Edeeste es la distribuidora que ha recibido las mayores transferencias: RD$12,452.7 millones.