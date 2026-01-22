“Eduardo Estrella destaca principios éticos en aniversario del Partido Dominicanos por el Cambio”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Partido Dominicanos por el Cambio (DxC) conmemoró el 16 aniversario de su fundación con una misa de acción de gracias, en la que su líder, Eduardo Estrella, resaltó la trayectoria de la organización y su compromiso con los valores democráticos, la ética y el servicio al país que la han caracterizado desde su creación.

“Algo que nos distingue como partido y que nos hace sentir profundamente satisfechos es que, a lo largo de este tiempo, esta organización no ha perdido sus principios”, expresó Estrella, al dirigirse a los asistentes durante la ceremonia religiosa, realizada en la parroquia El Buen Pastor ubicada en el sector Evaristo Morales y oficiada por el padre Manuel Antonio García.

Durante su discurso, Estrella destacó que el Partido Dominicanos por el Cambio ha mantenido una conducta pública basada en la honestidad, un valor que ha guiado de manera constante las acciones del partido desde su fundación, el 17 de enero de 2010.

Eduardo Estrella hizo un llamado a cada miembro de la organización a contribuir al fortalecimiento constante del grupo político y reafirmó su compromiso de trabajar día a día con dedicación en favor de las dominicanas y dominicanos que más lo necesitan.

Ofrenda floral en el Altar de la Patria

Al finalizar la misa, se trasladaron al Parque Independencia, en la Zona Colonial, donde se desarrolló un desfile solemne encabezado por Mateo Espaillat, presidente de DxC, llevando la Bandera Nacional y del partido hasta llegar el Altar de la Patria, donde se depositó una ofrenda floral en honor a los padres fundadores de la nación, como muestra de respeto a la historia nacional y los ideales de libertad, soberanía y democracia.

Con esta conmemoración, el Partido Dominicanos por el Cambio afianza su vocación de servicio, su compromiso con el fortalecimiento institucional y su decisión de seguir trabajando, desde la política responsable y ética, en favor del bienestar de todos los dominicanos.

En los actos conmemorativos participaron las principales autoridades del Partido Dominicanos por el Cambio, entre ellos Mateo Espaillat, presidente del DxC; Gilberto Valdez, primer vicepresidente nacional; Luis Coronado, secretario general; Liqui Pascual, secretario nacional de organización, así como miembros de los Consejos Político y Ejecutivo, dirigentes, miembros e invitados especiales.