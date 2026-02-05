Ejército ofrece detalles sobre caso de haitianas halladas decapitadas en Elías Piña

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, precisó que los crímenes de las mujeres haitianas halladas recientemente decapitadas en la frontera entre Haití y la República Dominicana ocurrieron en un lapso de un mes y medio y dentro del territorio haitiano.

“Lo primero es destacar que esos eventos ocurrieron en territorio haitiano. Lamentablemente, muchos de esos migrantes son presas, son víctimas de redes de trata y tráfico de personas que las engañan. En el caso de esas personas, hay cuatro o cinco casos, pero en un espacio de un mes y medio, más o menos. Dos casos en Artibonito y Macasías”, aseguró el comandante durante un recorrido por la Carretera Internacional, diferentes destacamentos y puestos de la institución en las provincias fronterizas de Elías Piña y Dajabón.

Señaló que, por esos hechos criminales, miembros de la institución apresaron el pasado 27 de enero a un nacional haitiano identificado como Chin Laduse.

“Fue detenido un ciudadano haitiano”, enfatizó Camino Pérez.

Sobre el recorrido

El recorrido inició en el destacamento de Macasías, desde donde se dirigió al área de Las Dos Bocas, confluencia de los ríos Artibonito y Macasías, ambos frontera con Haití, desde donde prosiguió al paraje Carrera Verde.

Posteriormente visitó el destacamento de Guaroa, el puesto Guayabal y el destacamento de Bánica hasta llegar a la 25ta. compañía en Pedro Santana, desde donde inició un recorrido por la carretera internacional, que comprendió los puestos La Cadena, Los Cacaos, El Corte, Sombrero, Palmita, Cruce de Guayajayuco, y Los Algodones, para continuar a la comunidad de Tilorí y proseguir hasta el puesto El Fortín.

El recorrido concluyó con una visita a la fortaleza Beller, asiento del 10mo. batallón de infantería en Dajabón, donde el Comandante del Ejército al dirigirse a las tropas, luego de felicitarlos por la labor que realizan diariamente para la protección de la línea fronteriza, los exhortó a continuar realizando esfuerzos para enfrentar la comisión de actividades ilícitas en la región.