Despliegue naval de EE. UU. en Haití genera reacciones en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Diversas personalidades, incluyendo figuras del ámbito militar, se han pronunciado respecto a la llegada a Puerto Príncipe, Haití, de los buques USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence, de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, como parte de la Operación Lanza del Sur.

Entre ellas figura el exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, quien consideró que el despliegue, ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, tiene como objetivo principal combatir el narcotráfico en el vecino país.

“Yo creo que el problema es ahora que le tocó el turno a Haití. El argumento de ese despliegue de forma prioritaria es el narcotráfico y sabemos ahora y antes que Haití es una vía franca, no produce drogas, pero de ahí pasa a la República Dominicana y de la República Dominicana hacia Puerto Rico y otras áreas”, manifestó Soto Jiménez.

El militar no descartó que, tras la intervención estadounidense, las bandas armadas de Haití intenten ingresar a territorio dominicano, aunque advirtió que les será imposible.

“Esas bandas o fuerzas van a tratar de buscar santuario en la República Dominicana, que me adelanto a decirte que será fallido. Ya ha pasado en otras ocasiones y ha sido efectivo. Entonces, yo pienso que las Fuerzas Armadas Dominicanas, una vez se ha priorizado su misión en la frontera”, pronunció.

General José Miguel Soto Jiménez, historiador.

Por su parte, José Ricardo Taveras, exdirector de Migración, agregó: “Nadie puede dudar que esto esté vinculado no solamente a la posibilidad de que haya un ataque, sino probablemente al levantamiento de inteligencia que lleve a coordinar operativos adecuados para el enfrentamiento de las pandillas”.

Entretanto, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, entiende que, además del despliegue de naves marítimas, en la nación haitiana se hace necesario un proyecto integral que contribuya a mejorar su situación.

“Una seguridad que incluye tierra, aire y mar. Yo creo que, ante cualquier cosa, eso tiene que ser reforzado más aún para garantizar la integridad del territorio dominicano”, añadió.

Wilson Gómez, presidente del Instituto DuartianoEliezer Tapia

Asimismo, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier, valoró como positivos los esfuerzos dirigidos a desarticular las organizaciones criminales.

“Esa acción se enmarca dentro del interés que tiene la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, de desarticular las bandas, establecer el orden y la paz en Haití”, declaró Charpentier.