La chef Elvia Zarzuela publica su libro “Cocina saludable para todos”

La apasionada chef Elvia Zarzuela publicó su libro “Cocina saludable para todos”, una guía práctica de deliciosas y nutritivas recetas para disfrutar en familia el arte de cocinar con amor en casa.

Esta importante obra que reedita el arte culinario en República Dominicana procura poner en las mesas platos nutritivos y de fácil elaboración para promover la sana alimentación del público lector que ama el buen comer, cuidando su salud en cada bocado.

Al hablar en la puesta en circulación de su libro, realizada en la parroquia Divina Providencia, de Arroyo Hondo, la chef Zarzuela resaltó que la salud está muy ligada a la felicidad de las personas y comer saludable es parte fundamental para lograrlo.

“Las estadísticas sobre la diabetes son alarmantes y eso me inspiró a escribir esta obra, para entregarle al público una herramienta a través de la cual puedan alimentarse de manera saludable”, expresó.

Aquí la chef refleja su afán por compartir con su público los secretos del arte culinario y plantea que “al elegir lo que ponemos en la mesa, elegimos también la manera en que cuidamos nuestra familia”. Este pensamiento expone su pasión por la cocina y el amor hacia los suyos.

Chef Elvia ZarzuelaFuente externa

Aquí el público encontrará los secretos de cómo elaborar desayunos energéticos, almuerzos nutritivos, cenas reconfortantes, snacks saludables, postres sin culpas, comidas para llevar, platos especiales para la familia y una introducción a la cocina saludable, así como un glosario de términos del mundo culinario, porque siente que “cocinar con amor es alimentar el alma”.

El libro Cocina saludable para todos es la primera obra de la chef Elvia Zarzuela, la cual fue editada por la Casa Editorial Israel y el público lo puede adquirir en la plataforma de Amazon.