Eleuterio Martínez pide “no tocar” Parque Jaragua

Publicado por Llennis Jiménez

El ambientalista y creador de los límites del Parque Nacional Jaragua, Eleuterio Martinez y el Grupo Jaragua rechazaron la reducción de los límites del Parque Nacional Jaragua, para favorecer a un consorcio privado en la explotación turística del área protegida por ley y advirtieron que contradice la Constitución dominicana la sentencia de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que lo ordena.

Martínez alertó que es inconstitucional la sentencia que ordena modificar y reducir las área de este santuario de la biodiversidad dominicana, para dar paso a la explotación turística, privada debido a que contradice la Constitución del país del año 2010 y la propia Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 64-00.

Sostuvo que hasta modificar la Constitución Dominicana no se puede quitar límites a este parque, con la finalidad de crear el Polo Turístico de la Región Suroeste, en la franja costera de Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco. Se expresaron en contra de la sentencia del 20 de noviembre del 2025 del TSA, que dispone ejecutar la Ley 266-04, promulgada por el expresidente Hipólito Mejía, destinada a fijar un nuevo marco normativo para el Parque Jaragua y así, establecer un polo turístico en Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

Eleuterio Martínez

El ingeniero forestal y expresidente de la Academia Dominicana de Ciencias, dijo: “Esta sentencia se hizo con desconocimiento de que la ley que quiere liberar la zona costera del parque, es posterior a la Constitución del 2010, que invalida todo y se desconoce el rango constitucional de la ley orgánica del ambiente, que es la 66-00. Parece que se quiere hacer bulla, porque ese fallo no puede prosperar legalmente”.

Al evaluar el mandato de la Sentencia de amparo del TSA número 0030-1643-2025-SSEN-00786, con la que se beneficia a la empresa “Inversiones del Sur”, actuante en la jurisdicción administrativa, dijo en su calidad de creador de los límites del parque entre 1981 y 1982, se debe respetar el patrimonio que representa el Parque Nacional Jaragua.

“El Parque Nacional Jaragua, desde un principio estuvo en terreros del Estado, porque la familia Peynado era la única que decía que tenía la Parcela 215-A, y 215-B. Ahora, parece que todo el mundo ha fijado su atención en este parque, porque Babía de Las Áquilas es una perla”, sostuvo. Sobre la riqueza biológica y las razones por las que se opone a que se le quite el derecho de este parque al Estado, Martínez resaltó que su vegetación es endémica, su bifauna es migratoria, sus especies marinas son extraordinarias, principalmente, las tortugas.

Reducir el Parque

El Grupo Jaragua rechazó la sentencia de amparo TSA que ordena modificar límites de esta reserva natural y le dijo a los jueces de la Quinta Sala del TSA que incurrieron en un error, al acoger la acción de amparo interpuesta por Inversiones del Sur, S.R.L.

En un comunicado, los activiistas de la entidad criticaron que la sala haya ordenado al Ministerio de Medio Ambiente modificar los límites del Parque Nacional Jaragua, y que justificara su decisión en la Ley 266-04, que crea el Polo Turístico de la región suroeste.

El propio Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales mostró su oposición a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo por entender que peligra la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap).