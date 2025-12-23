"Todo está caro", pero los dominicanos no negocian cenar en familia en Nochebuena

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Llegó el esperado 24 de diciembre, fecha en la que los dominicanos aquí, y en cualquier parte del mundo, celebran la Nochebuena, que para los cristianos se celebra previo a la Navidad, porque se cree que Jesús nació entre la medianoche y la madrugada del 25 de diciembre, de ahí se considera una noche buena o una buena especial.

Tradicionalmente, en cada hogar de República Dominicana el moro de guandules, el pollo horneado, la ensalada rusa, la pierna de cerdo horneada, la famosa “telera”, los dulces navideños y varios tipos de bebidas marcan el menú de Nochebuena.

El periódico Hoy salió a las calles a preguntarle a los ciudadanos cuáles son sus planes para este 24 de diciembre. La mayoría de los consultados coincidieron con el encuentro familiar como una de sus principales actividades de esa noche, aunque algunos se quejaron de lo "cara que está la vida", al referirse a los precios de los principales productos del plato navideño criollo.

"Esta Nochebuena la pasaré junto a mi esposa y mi en mi casa, tranquilo, con nuestra cena regular. En nuestra familia lo que cocinamos es, en vez de cerdo, chivo", dijo José Gómez.

Del mismo modo, Clara García, manifestó que su principal objetivo para este 24 de diciembre es estar en familia, "darle gracias a Dios por todo y pasarla bien. Llamar a mi familia que están fuera (del país)".

En tanto, Asunción Padilla indicó que también cenará junto a su familia y amistades. Sin embargo, se quejó del alto costo de los alimentos. "Para los ricos no, pero para nosotros los pobres está demasiado elevado; entonces, yo haré una cenita sencilla, con un poco de puerto asado y ensalada y ya", aseveró.

Virginia Alcántara, otra de las consultadas por este diario, señaló que la canasta básica del país tiene los precios por las nubes. "Si hay unos chelitos haré una cenita, compartiré con la familia, pero esto está muy caro", dijo.

Otro ciudadano que externó cuáles son los malabares que tiene que hacer para cenar en Nochebuena fue Miguel Solano. "Dependo de la mano amiga. No puedo decir que haré 'tal cosa' (este 24 de diciembre), porque no tengo nada. Yo le doy gracias a Dios por la vida, es un gran don que nos ha regalado, pero, además de eso, (necesito) que lo material llegue", contó.

Hace varias semanas, el presidente Luis Abinader encabezó una reunión de la Mesa de Precios y Abastecimiento, en la que participaron representantes de los sectores industrial, agrícola y comercial, con el objetivo de evaluar la producción nacional y coordinar acciones que garanticen el abastecimiento y la estabilidad de precios durante la temporada navideña.

Durante el encuentro celebrado en el Salón Verde del Palacio Nacional y coordinado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor “Ito” Bisonó, el mandatario explicó que este tipo de encuentros se realiza de manera recurrente para revisar el desempeño de los principales sectores productivos y fortalecer la coordinación entre el Gobierno y el sector privado.

"Hemos coordinado y estamos de acuerdo en que no habrá problemas de desabastecimiento ni en diciembre ni en enero”, expresó el presidente Abinader.