Embajador dominicano presenta cartas credenciales en el Sultanato de Omán

El embajador Andy Rodríguez Durán presentó sus cartas credenciales como representante de la República Dominicana ante el Sultanato de Omán, convirtiéndose en el primer dominicano no residente acreditado en esa nación lo que marca un hito en el fortalecimiento diplomático con Medio Oriente.

Durante la solemne ceremonia en el Palacio Al Baraka, Rodríguez Durán entregó las credenciales a Su Majestad el Sultán Haitham bin Tariq Al Said con quien sostuvo un cordial intercambio, transmitiendo los saludos personales del presidente Luis Abinader.

Presentaron también sus respectivas cartas credenciales, los representantes de Nueva Zelanda, Belarús, Vietnam, Cuba, Australia, Singapur, Grecia, Zimbabue y República Checa.

Su Majestad el Sultán Haitham bin Tariq Al Said dio la bienvenida a los embajadores, expresando su agradecimiento y aprecio a los dirigentes de sus países por los saludos y buenos deseos que le habían transmitido, asegurándoles que recibirían el apoyo y respaldo de Su Majestad, del Gobierno y del pueblo omaní, lo que les allanaría el camino para desempeñar sus funciones y avanzar hacia el fortalecimiento de áreas de trabajo conjunto.

Participaron además en el acto, S.E. Sayyid Khalid bin Hilal Al Busaidi, ministro de la Oficina del Palacio Real; y S.E. Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, ministro de Asuntos Exteriores omaní.

El diplomático Rodríguez Durán, jefe de misión en el Reino de Arabia Saudita, concurrente también en la República de Yibuti y el Reino de Baréin, estuvo acompañado por el segundo secretario, Fadi Haddad.