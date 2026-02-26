A horas del discurso, el Congreso Nacional luce “listo” para recibir al presidente Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Congreso Nacional está preparado para recibir al presidente de la República, Luis Abinader, quien este próximo 27 de febrero comparecerá ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas al país, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución dominicana.

Para la magna ocasión el órgano legislativo realizó remozamientos en distintas áreas para recibir al primer mandatario Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, quienes serán recibidos en la explanada frontal del Congreso Nacional por una comisión bicameral de legisladores, donde se le rendirán los honores correspondientes a su investidura, como parte de la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

Esta será la segunda rendición de cuentas del jefe de Estado en su segundo mandato de gobierno, tras ser reelecto en las elecciones presidenciales y congresuales del 20 de mayo de 2024.

Para la ocasión, colaboradores del Senado realizaron la instalación de carpas, tarimas y acondicionaron el salón de la Asamblea Nacional, desde donde el presidente Abinader presentará su rendición de cuentas a todo el país.

Congreso Nacional

Para dar cobertura a esta actividad, la Unidad de Prensa del Senado de la República ha acreditado a 104 medios: 28 televisivos, 51 digitales, ocho impresos, dos internacionales y siete radiales; así como dos revistas.

También fueron acreditados 38 directores de prensa del Gobierno central.

Organización Para el acto de rendición de cuentas han sido convocados los 222 congresistas que conforman el Poder Legislativo (32 senadores y 190 diputados); fueron invitados el cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno dominicano, funcionarios del Poder Ejecutivo y presidentes de las demás instituciones del Estado y organismos autónomos y descentralizados, así como empresarios y representantes de los partidos políticos.

A las 9:00 de la mañana se dará inicio a la primera legislatura ordinaria correspondiente al año legislativo del periodo constitucional 2026-2027, con la instalación, por separado, de ambas cámaras legislativas en sus respectivos hemiciclos.

Las cámaras designarán las comisiones bicamerales que recibirán al excelentísimo presidente de la República, Luis Abinader Corona, a su llegada al palacio del Congreso Nacional.

En la apertura de la primera legislatura ordinaria, las dos cámaras sesionarán simultáneamente y designarán a senadores y diputados para depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

En el Congreso Nacional Los honorables congresistas se trasladarán al salón de la Asamblea Nacional, donde el honorable presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, iniciará los trabajos de la reunión conjunta de las cámaras legislativas.

La primera comisión bicameral estará ubicada en la entrada del palacio del Congreso Nacional, y la segunda, al final de las escalinatas del Senado.

Para las 9:40 de la mañana está prevista la llegada de la excelentísima vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien permanecerá en la entrada para recibir al señor presidente Luis Abinader.

Posteriormente, está programada la llegada del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, y de la primera dama, Raquel Arbaje, a la sede del Poder Legislativo, donde recibirán los honores militares.

El presidente de la República, Luis Abinader Corona, será recibido en la puerta del salón de la Asamblea por una comisión encabezada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

El presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo de los Santos, iniciará los trabajos de la reunión conjunta de las cámaras legislativas, seguido de un discurso dando cuenta del motivo de la convocatoria, para luego dar paso al mensaje del excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Abinader Corona.

La Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 114 (corrección de referencia) que es responsabilidad del presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el Gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso.