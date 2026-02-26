¿Hay personas afectadas por el incendio en Garrido? Esto dijo la empresa

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La sucursal de la tienda Garrido, ubicada en la avenida Duarte, confirmó que no hay personas heridas ni afectadas tras el incendio registrado la mañana de este jueves en los almacenes del establecimiento, donde al menos 100 bomberos trabajan para sofocar el fuego.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la empresa indicó que el personal del primer turno “activó de inmediato el protocolo de seguridad y notificó a las autoridades”.

“Nuestra prioridad absoluta es la seguridad de nuestros colaboradores y clientes”, señala el comunicado.

Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional continúa las labores de extinción con el apoyo de drones de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y mediante ventilación forzada, lo que ha implicado la ruptura de ventanas para facilitar la salida del humo y el acceso al foco del incendio.

Incendio en tienda GarridoGuillermo Burgos/HOY

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, general José Luis Frómeta Herasme, informó que alrededor de 100 bomberos participan en el operativo.

El oficial explicó que el fuego se concentra en el cuarto nivel del establecimiento y que las labores incluyen ventilación por ventanas y techo para poder acceder al punto de origen.

Además de las unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, en el lugar permanecen equipos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, agentes policiales, miembros de la Defensa Civil y de la Digesett.