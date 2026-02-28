Todos los cambios en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dispuestos por Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso una serie de cambios en la estructura de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas mediante los decretos 133-26 y 135-26.

Las disposiciones incluyen la designación de un nuevo subdirector e inspector general en la Policía, ascensos a generales, nombramientos estratégicos, así como retiros en condición honorable tanto en la institución del orden como en los cuerpos castrenses.

Cambios en la Policía Nacional

Mediante el Decreto 133-26, el mandatario designó al general Esteban Figuereo García como nuevo subdirector general de la Policía Nacional, derogando la designación anterior establecida en el Decreto 582-23, que correspondía al general Juan Hilario Guzmán Badía.

Asimismo, fue designado como inspector general de la institución el general Ernesto Rafael Rodríguez García.

En el área de control interno, el decreto derogó la designación del general Werner Manuel Núñez Quezada como director de Asuntos Internos y ascendió al coronel Francisco Amparo Gómez Polanco al rango de general, designándolo en esa posición.

También fueron ascendidos al rango de general los coroneles Jorge Miguel Perdomo Sena, Antonio del Carmen de los Santos, César G. Ares Montás, Ángel M. García Jaime, Gabriel Ant. de los Santos García y Edgar Ramón Arnoud Vólquez.

En cuanto a los retiros, el decreto coloca en honrosa condición a los generales Julio C. Betances Hernández, Rufino Ant. Contreras Ruiz, Pedro E. Cordero Ubri, Latif M. Mahfoud Rodríguez y Francisco J. Torres Dotel. A estos oficiales se les otorgará pensión del Estado conforme a la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional.

Cambios en las Fuerzas Armadas

En el Decreto 135-26, el presidente Abinader dispuso ascensos y retiros en las Fuerzas Armadas, conforme a la Constitución y la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Fueron ascendidos al rango de general de brigada, Ejército de República Dominicana, los coroneles Guillermo Jiménez Arciniega, Oscar L. Ares Gómez, Gustavo Reyes Morales, Jhojany Ramón de Jesús Suriel Otañez, Ignacio Arquímedes Morel Brito y Manuel José Matos y Matos.

También fueron ascendidos el coronel médico Tomás Rafael Brache Ovalles a general médico; el coronel piloto Richard V. Sierra Rodríguez a general piloto; y el capitán de navío Aramis Alexandro Céspedes Aybar a contralmirante.

En condición honorable de retiro fueron colocados once altos oficiales, entre ellos el mayor general Julio César A. Hernández Olivero; los generales de brigada José Martín Muñoz Jiménez, Catalino Acosta Piantini, Rodolfo Reynoso Green, Germán Alejandro Rosario Pérez, Vicente Mota Medina y Rafael Eugenio Reyes Castillo; el vicealmirante Samuel Ogaris Jiménez Lorenzo; el contralmirante Julio Ángel Morales; así como los generales de brigada piloto Fernando Rafael Hernández Calcaño y paracaidista Juan Manuel Puig Hernández.

Con estos decretos, el Poder Ejecutivo introduce movimientos estratégicos tanto en la estructura policial como en los cuerpos militares, renovando mandos, promoviendo oficiales superiores y formalizando retiros conforme a la normativa vigente.