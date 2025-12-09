Empresarios exigen cero tolerancia a la corrupción

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih) llamó a que el Estado cumpla con “su compromiso con una política de cero tolerancia a la corrupción”, sin excepciones y sin distinciones.

Los recientes hechos que han salido a la luz en torno a las irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), requieren que las autoridades continúen sus investigaciones hasta las últimas consecuencias.

Como sector empresarial, la Aneih alertó que la corrupción, venga de donde venga, ya sea del sector público o privado, erosiona la confianza, distorsiona la competencia, afecta la inversión y genera un profundo daño al clima de negocios.

La entidad destacó que cuando se desvían fondos públicos destinados a salud, educación, seguridad o programas sociales, la ciudadanía recibe servicios más caros, lentos y de peor calidad. Además, advirtió que esas prácticas facilitan redes criminales, impunidad y el debilitamiento del Estado dominicano.

“Hemos criticado históricamente malas prácticas en la administración pública, por eso resulta inaceptable que actores privados también se vean envueltos en acciones que contradicen los principios éticos que deben regir la actividad económica”, destacó.

Agregó que un país donde la ciudadanía pierde la confianza en sus instituciones y en los sectores productivos, pone en riesgo la salud democrática de la nación. En ese sentido, la Aneih llamó a que la justicia actúe con independencia, sin presiones y sin mirar jerarquías ni posiciones sociales. “Todo aquel que resulte responsable debe responder ante la ley”.