Diversos sectores respaldan medidas adoptadas en el caso Senasa

Diversos actores de la sociedad civil y del ámbito político manifestaron su respaldo a las acciones emprendidas por el Ministerio Público, dirigidas a dar continuidad al proceso de investigación relacionado con las denuncias de irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La operación puesta en marcha este fin de semana fue bien recibida, destacándose la importancia de que los implicados, tanto del sector público como del privado, enfrenten las consecuencias que correspondan.

Entre los pronunciamientos se encuentran los del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP), la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), la Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen), así como de Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas; Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental; y Rafael Núñez, periodista, escritor y estratega político.

El presidente Luis Abinader recordó que desde el inicio de su gestión asumió un compromiso firme con la transparencia y la protección del patrimonio público.

Explicó que, al recibir informaciones que generaron sospechas en torno a Senasa, ordenó de inmediato una investigación interna para esclarecer los hechos.

El proceso, según detalló, confirmó la existencia de indicios graves de posibles actos de corrupción, por lo que el informe fue remitido sin demora al Ministerio Público para que procediera conforme a la ley.

Asimismo, instruyó que Senasa se constituya en actor civil con el fin de recuperar los recursos que hayan sido sustraídos.

El mandatario concluyó reiterando que su gobierno mantendrá una postura firme de vigilancia, prevención y sanción, garantizando que cada señal de corrupción sea investigada y cada responsable, sometido a la ley.