Empresarios respaldan ADN regule patinetas y otros vehículos

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Asociación de Movilidad Eléctrica de la República Dominicana respaldó el Plan de Regulación de Micromovilidad que impulsa una actividad segura, moderna y ordenada en la Ciudad Colonial.

Edwin Martínez, presidente de la entidad, habló en esos términos, en vista pública convocada por el Concejo de Regidores del Distrito Nacional, que conoce la propuesta.

En el proyecto también participan el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Dirección General de Seguridad de Transito Terrestre (Digesett), Ministerio de Interior y Policía y otras entidades.

Manifestó que la idea es que mediante consenso sea elaborada una regulación segura, que permita el desarrollo de la movilidad en el centro histórico, pero de manera ordenada.

Entre las regulaciones citó: seguro de responsabilidad civil obligatorio para empresas operadoras, velocidad máxima limitada a 20 kilómetros por hora, uso obligatorio de casco protector para los usuarios de artefactos eléctricos y la integración de un sistema de GPS para monitoreo.

De igual modo, definición de perímetros y zonas controladas de operación, prohibición de circulación en aceras, parques y plazas, en vía contraria, contrato formal de alquiler obligatorio, alquiler permitido solo para adultos con cédula o pasaporte, edad mínima de 18 años o uso acompañado por padre o tutor, identificación visible del equipo mediante ficha o etiqueta autorizada de circulación, fiscalización directa al usuario como responsable principal del uso correcto del equipo.

Respalda que tampoco sea permitido circular en la calle El Conde Peatonal, pero que sean establecidas señalizaciones que indiquen los lugares y vías por donde no se permite la circulación de esos aparatos, ya que los ciudadanos necesitan de educación.

Nicolás Valdez, presidente de la Comisión de Transito y Seguridad de la Alcaldía, escuchó, junto a los demás miembros del cabildo, el parecer y propuestas de los involucrados, con la finalidad de sacar el mejor proyecto de regulación posible de ese proyecto.

Precisó que los regidores realizaron un descenso técnico a la Ciudad Colonial, como parte del proceso.

Luego decidirán sobre las peticiones.