Faride avisa de reunión el miércoles por las patinetas

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó ayer que el miércoles habrá una segunda reunión para concluir la resolución que emitirá el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), a fin de regular el uso de las patinetas y motocicletas eléctricas, tras precisar que hay diferentes tipos por lo que deben ser categorizadas.

Precisó que serán evaluadas según su velocidad y tipo, para determinar cuáles requerirán placa; la edad mínima permitida para su uso; los requisitos de circulación y los estándares de seguridad obligatorios para usuarios y equipos.

La funcionaria se refirió al tema, luego de concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader.

En otro orden, expresó que los operativos migratorios se mantienen de manera diaria en todo el territorio nacional, siendo fortalecidos con la incorporación de mil nuevos agentes con formación especializada.

De acuerdo a lo informado, el pasado domingo fueron repatriadas entre 800 y 900 personas, como parte de las acciones coordinadas para hacer cumplir la ley General de Migración y preservar el orden público y la seguridad ciudadana.

Raful reiteró que las jornadas se desarrollan con estricto apego al debido proceso y en coordinación con la Dirección General de Migración, la Policía.