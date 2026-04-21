Empresas piden terminar trabajos de la Calle Del Sol

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

La Asociación de Empresas del Centro de Santiago (Asecensa) exigió ayer medidas correctivas urgentes que permitan un avance en los trabajos de remozamiento de la calle Del Sol, principal arteria comercial de la ciudad y segundo empleador de Santiago, donde las empresas y negocios ubicados en el entorno de la obra reportan caídas en ventas de un 70 % y 80 %.

La institución dijo que desde diciembre de 2025, la constructora responsable de la obra ha incumplido al menos cuatro fecha para entregar esta obra, mientras que las empresas del sector reportan caídas en ventas, y el deterioro de la imagen comercial del centro de la ciudad se agudiza.

Francisco “Tito” Alba, vicetesorero de ASECENSA, explicó que el proyecto contemplaba la entrega del tramo comprendido entre la calle Sabana Larga hasta la calle Cuba el pasado 7 de diciembre de 2025, plazo que fue incumplido. Posteriormente, dijo que la constructora responsable prometió finalizar los trabajos después del Día de Reyes, luego para el 30 de marzo, y ninguna de esas fechas se cumplió.

Con una nueva promesa de entrega para finales de abril sobre la mesa, la asociación advierte que el ritmo de avance observado en terreno hace inviable confiar en ese nuevo plazo. El avance diario es prácticamente nulo, sin evidencia de una ejecución continua ni apego a cronograma alguno.

“ASECENSA cree en el progreso, pero en aquel que se sostiene con planificación, ejecución efectiva y responsabilidad. Desde el inicio, los comerciantes del centro respaldaron esta intervención, asumiendo conscientemente el impacto que conllevaría. Ese respaldo estaba sustentado en el cumplimiento de compromisos establecidos, y ante la ausencia del mismo, nos corresponde exigir respuestas", afirmó José Octavio Reinoso, presidente de la asociación.

Por su lado, la Dirección de Desarrollo Provincial ha informado que continúan en ejecución los trabajos de intervención integral en la calle Del Sol, en el Centro Histórico de Santiago, como parte de un proyecto orientado a modernizar y reorganizar esta importante vía urbana.

La obra incluye el soterrado y la reorganización de servicios eléctricos, sanitarios y de agua potable, así como la adecuación del entorno, en una intervención técnica que busca optimizar la funcionalidad, seguridad y orden del espacio.

Así está la calle intervenida.

Este modelo de trabajo responde a estándares de calidad ya implementados en la calle Benito Monción, considerada una referencia de transformación urbana por su nivel de organización y resultados.

En ese sentido, el director general, Ángel De la Cruz, sostuvo una reunión con empresarios de la zona y autoridades de la provincia, en la que se acordó optimizar la logística y los tiempos de ejecución, con el objetivo de agilizar la entrega del proyecto.

El representante explicó que por la naturaleza de estas labores, el proceso requiere condiciones específicas del terreno para garantizar una ejecución adecuada en cada etapa.

En ese sentido, las lluvias registradas durante el periodo de intervención han implicado ajustes operativos orientados a preservar la calidad final de la obra.