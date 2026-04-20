¿Qué hacer ante un ataque en la vía? Claves tras caso de chofer asesinado en Santiago

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El caso de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer que murió tras ser atacado en Santiago, ha puesto sobre la mesa una pregunta clave: ¿cómo actuar ante una situación de violencia en la vía pública?

El abogado Carlos Salcedo, consultado por el periódico Hoy, enfatiza que lo primero es priorizar la vida.

“Ante situaciones de violencia en la vía pública, lo principal es preservar lo más valioso que tenemos: la vida, que está por encima de cualquier bien material o confrontación”, explicó.

Evitar escalar el conflicto

Deivy Carlos Abreu Quezada, antes de morir por herida de arma blanca en Santiago.

El jurista recomienda no responder a provocaciones y mantener la calma en la medida de lo posible.

“La recomendación esencial es evitar que el conflicto escale. Lo que recomiendo es no responder a provocaciones, mantener la calma y buscar alejarse del lugar o resguardarse en un espacio seguro”, indicó.

Abogado Carlos Salcedo

También sugiere contactar de inmediato a la Policía Nacional y a los servicios de emergencia.

Medidas de prevención

Salcedo señala que, especialmente quienes trabajan en la vía pública, deben adoptar medidas básicas de prevención.

“Es importante estar atentos al entorno y adoptar medidas como utilizar rutas seguras, mantener comunicación constante con empleadores o familiares y reportar cualquier situación sospechosa”, explicó.

Agregó que, si es posible, se pueden modificar rutas para evitar situaciones de riesgo.

Reflexión

El abogado consideró que este caso también deja una lección más amplia.

“Este caso nos deja una reflexión importante como sociedad sobre la necesidad de fortalecer la convivencia pacífica, el respeto a la vida y el cumplimiento de la ley. No podemos normalizar la violencia”, afirmó.

“En definitiva, la prevención, la prudencia y la rápida actuación pueden marcar la diferencia en momentos de riesgo”, concluyó.