En vivo: Inauguran moderno anfiteatro La Gaviota en Ciudad Juan Bosch con millonaria inversión

En estos momentos se desarrolla la inauguración del anfiteatro La Gaviota, en Ciudad Juan Bosch, una moderna infraestructura cultural construida con una inversión de RD 407,086,571.91, y que forma parte de un amplio conjunto de obras ejecutadas y en desarrollo en esta ciudad modelo, con una inversión global que supera los RD 2,387,116,590.56.

La obra fue desarrollada por el Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo de la República Dominicana (VBC-RD), en coordinación con Movexco Constructora, como parte de una estrategia que integra vivienda, arte, cultura, deporte, servicios básicos y espacios de convivencia comunitaria.

El anfiteatro La Gaviota consolida a Ciudad Juan Bosch como un referente de desarrollo urbano integral, acceso a la cultura y espacios públicos de calidad, en coherencia con la visión del Gobierno dominicano de impulsar comunidades planificadas, inclusivas y sostenibles.