Luis Abinader inaugura Anfiteatro La Gaviota en Ciudad Juan Bosch

El presidente Luis Abinader inauguró este jueves el Anfiteatro La Gaviota, en Ciudad Juan Bosch, una moderna infraestructura cultural que forma parte de un amplio conjunto de obras ejecutadas y en desarrollo en esta ciudad modelo.

La obra fue desarrollada por el Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo de la República Dominicana (VBC-RD), en coordinación con Movexco Constructora, como parte de una estrategia que integra vivienda, arte, cultura, deporte, servicios básicos y espacios de convivencia comunitaria.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que con esta obra se logra una comunidad desarrollada y con un cambio impresionante para los beneficiarios. "Ahora estamos logrando ciudadanos más desarrollados".

En tanto, el director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, Camel Curi Lora, destacó que el “Anfiteatro La Gaviota” y el conjunto de obras desarrolladas responden a una visión de ciudad que trasciende la construcción de viviendas.

Curi Lora explicó que este proyecto fue recibido de manera estancada, con poco atractivo y con una deuda de 105 millones de pesos. Precisó que en el año 2020 solo había 4,777 hogares, mientras que ahora hay 15,500 viviendas. Señaló que el proyecto en su totalidad contempla unas 25 mil viviendas.

"Con estas inversiones reafirmamos que el desarrollo urbano no se limita a edificar casas, sino a crear comunidades con espacios culturales, deportivos, ambientales y servicios que dignifican la vida de las familias. Ciudad Juan Bosch continúa consolidándose como un modelo de ciudad planificada y humana", expresó Curi Lora.

Además del anfiteatro, Ciudad Juan Bosch contempla un amplio conjunto de obras ejecutadas y en desarrollo, como son:

• Dos plantas de tratamiento de aguas residuales

• Un complejo deportivo

• Una funeraria

• Parque ecológico

• Depósito regulador vitrificado

• Un gran parqueo para el anfiteatro y la zona

El Anfiteatro La Gaviota consolida a Ciudad Juan Bosch como un referente de desarrollo urbano integral, acceso a la cultura y espacios públicos de calidad, en coherencia con la visión del Gobierno dominicano de impulsar comunidades planificadas, inclusivas y sostenibles.

*Actividades culturales para todo público*

La inauguración del Anfiteatro La Gaviota se extenderá desde el jueves 12 hasta el domingo 15 de febrero, con una programación artística de alto nivel, coordinada junto al Ministerio de Cultura, que convertirá este nuevo espacio en el epicentro cultural de Ciudad Juan Bosch.

Durante las jornadas inaugurales, el público podrá disfrutar de conciertos sinfónicos, presentaciones de danza contemporánea, propuestas corales, espectáculos folklóricos y experiencias musicales innovadoras, con la participación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, el Coro de Cámara Koribe, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, la Escuela Libre de Herrera, el Ballet Folklórico Nacional Dominicano y la DJ Clara Egelmann Tolentino, entre otros artistas.

Con esta inauguración, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, la cultura y la creación de espacios públicos que fortalecen la convivencia ciudadana y elevan la calidad de vida de las familias de Ciudad Juan Bosch y zonas aledañas.

Estuvieron presentes los ministros Faride Raful, de Interior y Policía; Magín Díaz, de Hacienda y Economía; Víctor Atallah, de Salud Pública; Luis Miguel De Camps, de Educación; Roberto Ángel Salcedo, de Cultura; Kelvin Cruz, de Deportes; Paíno Henríquez, de Medio Ambiente; Joel Adrián Santos Echavarría, de Energía y Minas, y Víctor “Ito” Bisonó, de Vivienda y Edificaciones.

Asimismo, el senador Antonio Taveras Guzmán; la gobernadora Lucrecia Santana Leyba, junto al alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, y la alcaldesa del distrito municipal San Luis, Wendy Cepeda. También el director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, Camel Curi Lora, y como invitado especial, el señor Lisandro Macarrulla.