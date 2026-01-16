Enfocada en la cooperación, RD asume nuevamente presidencia pro tempore del SICA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana.- República Dominicana recibió este jueves la Presidencia Pro Tempore (PPT) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), siendo esta la cuarta ocasión que el país asume dicha función de liderazgo regional.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores valoró que esta nueva presidencia refleja el compromiso del país con la promoción de la integración para el desarrollo común de las naciones, el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus ciudadanos.

Durante el acto de traspaso de la PPT que en los últimos seis meses tuvo Panamá, el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Francisco Rivera Fernández, expresó en representación del canciller Roberto Álvarez, la importancia de fortalecer las instituciones regionales para que respondan transparentemente a los requerimientos y necesidades de la gente. En ese tenor, afirmó que la PPT dominicana se enfocará en la agenda de los órganos políticos del organismo y la gobernanza y fortalecimiento del funcionamiento de este.

Dijo que, de manera paralela, República Dominicana hará hincapié en renovar la agenda de cooperación y la comunicación fluida con los socios y observadores del Sistema, confiada en la cooperación internacional como mecanismo central del desarrollo en la era globalizada.