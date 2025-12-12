¿Cuáles son los avances culturales de República Domincana? Roberto Ángel Salcedo lo expone en Panamá

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ciudad de Panamá.- El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó en Panamá los principales compromisos y prioridades del país en materia cultural durante la Quincuagésima Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Educación y de Cultura de la CECC/SICA, celebrada del 9 al 11 de diciembre en la capital panameña.

En su intervención ante las delegaciones regionales, el funcionario valoró los avances presentados durante la sesión del Consejo de Cultura, especialmente el Proyecto de Patrimonio Cultural Inmaterial Afrodescendiente, al que definió como una iniciativa clave para visibilizar y dignificar la herencia afrodescendiente en Centroamérica y el Caribe.

En ese sentido, el funcionario reafirmó el compromiso del país con la salvaguarda del patrimonio vivo y con los procesos que fortalecen la identidad, la memoria histórica y la cohesión social de los pueblos de la región.

Salcedo también reconoció el liderazgo técnico de la UNESCO en el Proyecto de Inteligencia Artificial y llamó a avanzar hacia marcos éticos y de gobernanza que permitan aprovechar la IA en la gestión del patrimonio, el fortalecimiento de las industrias culturales y la inclusión digital.

Roberto Ángel asume, como ministro de Cultura, la presidencia ‘pro tempore’ de la CECC-SICA

En ese contexto, recordó que la República Dominicana celebró recientemente el Primer Congreso Internacional de Innovación Cultural, un encuentro que integró a gestores, artistas, tecnólogos, investigadores y expertos internacionales para debatir sobre creatividad, derechos culturales y creación digital.

El ministro expuso igualmente la experiencia dominicana en gestión del riesgo de desastres y patrimonio cultural, a partir del proceso desarrollado en la Ciudad Colonial de Santo Domingo para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres.

Así, detalló que este trabajo incluyó talleres metodológicos del programa ACERCA, ejercicios técnicos como el cálculo de capacidad de carga en museos y la participación de instituciones públicas, juntas de vecinos y autoridades municipales. Entre los resultados obtenidos, citó el fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales, la creación de herramientas de planificación del riesgo y avances en la actualización de las normativas del centro histórico.

Respecto a MONDIACULT 2025, Salcedo respaldó el seguimiento regional a sus resultados y valoró la propuesta presentada por Panamá, en calidad de presidencia “pro tempore”, de incluir la cultura como un objetivo prioritario en la Agenda Global de Desarrollo más allá de 2030, iniciativa que fue incorporada en la declaración final.

Asimismo, celebró la firma de la carta de entendimiento entre la CECC/SICA y la CEMAC, que abre una vía de cooperación Sur–Sur entre Centroamérica, el Caribe y África Central en materia cultural, educativa y patrimonial.

El ministro reiteró que la República Dominicana apuesta por una integración cultural activa e inclusiva, orientada a resultados, y afirmó que la cooperación regional es esencial para enfrentar desafíos comunes, desde la movilidad artística y la formación de jóvenes creadores hasta la protección del patrimonio y la transformación digital.

Durante la sesión de clausura del encuentro celebrado en Panamá, la República Dominicana asumió la presidencia “pro tempore” del Consejo de Ministras y Ministros de Educación y de Cultura de la CECC/SICA, responsabilidad que coloca al país al frente de la agenda regional en materia educativa y cultural para el próximo semestre.