Entidades urgen una reforma disminuya desigualdades en República Dominicana

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

República Dominicana urge de una reforma económica estructural para corregir las grandes desigualdades, responsabilidad, análisis técnico y voluntad política y colectiva con visión de largo plazo, ya que no es posible hablar de desarrollo sostenible sin corregir las distorsiones que limitan la productividad y profundizan la desigualdad.

Así concluyó el panel “Reformas Estructurales Necesarias para el Desarrollo Sostenible, Inclusivo y con Justicia Social”, un espacio de análisis orientado a los principales desafíos económicos y sociales del país organizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES).

El decano de la FCES, Antonio Ciriaco Cruz, destacó que “hablar de reformas estructurales es hablar del futuro del país, de la capacidad que tenemos como sociedad para corregir desigualdades y construir un modelo de desarrollo más justo”, subrayando el compromiso de la academia con la generación de propuestas. De su lado, el economista Roberto Camacho, en representación del Colegio Dominicano de Economistas, señaló que “la discusión sobre reformas no puede postergarse; es un tema que exige responsabilidad, análisis técnico y voluntad colectiva”, enfatizando la necesidad de asumir estos procesos con visión de largo plazo.

Mientras que el director de la Escuela de Economía de la UASD, Nicolás Jiménez, expresó que “la universidad debe ser siempre el espacio donde se piensan e impulsan las transformaciones que necesita la sociedad”, reafirmando el rol de la academia como escenario de debate nacional.

Isidoro Santana enfatizó que las reformas estructurales son imprescindibles para garantizar un crecimiento con equidad, al señalar que “no es posible hablar de desarrollo sostenible sin corregir las distorsiones que limitan la productividad y profundizan la desigualdad”.