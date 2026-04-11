Defensa Civil Santiago resalta labores preventivas del Ayuntamiento de Santiago ante lluvias

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El director regional de la Defensa Civil, Francisco Arias, valoró y felicitó el trabajo de mitigación y acción preventiva que viene realizando el alcalde Ulises Rodríguez, enfocado en la limpieza de cañadas, drenajes y cabeceras de puentes y recogida de basura en distintos sectores del municipio.

Arias destacó que estas labores se han estado ejecutando de manera efectiva en zonas como la calle 20, calle 8, Nibaje y Hoya de Caimito, la cañada del diablo así como en otros puntos críticos donde existen riesgos de acumulación de agua. Subrayó que el Ayuntamiento ha mantenido una intervención constante en áreas vulnerables, especialmente ante los recientes anuncios de lluvias que afectan la provincia de Santiago.

Asimismo, el director regional reconoció el apoyo del secretario general, licenciado Arismendi Dajer, y de todo el equipo de funcionarios municipales que se han integrado a estas acciones de prevención y mitigación.

“El proceso de mitigación consiste en la implementación de medidas preventivas antes de que ocurran eventos adversos, como las lluvias intensas. En Santiago hemos mantenido un trabajo continuo visitando zonas vulnerables y orientando a la población, mientras que la Alcaldía ha reforzado estas acciones con limpieza de cañadas, recogida de desechos sólidos, poda de árboles y otras intervenciones necesarias para reducir el riesgo de inundaciones”, expresó Arias.

Indicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca proteger vidas y propiedades, destacando que el municipio de Santiago se mantiene activo y en constante preparación ante cualquier eventualidad climática.

Finalmente, informó que el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) se encuentra activado, dando seguimiento permanente a las condiciones del tiempo, mientras que brigadas de la Defensa Civil continúan desde ayer con visitas a comunidades vulnerables, orientando a las familias sobre las medidas a tomar ante posibles inundaciones.