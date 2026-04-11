Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Ante la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos, la comprensión de las pólizas de seguros se ha vuelto vital para la protección del patrimonio. Ejecutivos de Mapfre han aclarado las coberturas en automóviles, subrayando la importancia de leer "la letra pequeña" antes de que ocurra el siniestro.

Hogar e Industria: El origen del agua importa

Yesenia Vásquez, Directora Técnico de Seguros Generales-Patrimoniales de Mapfre, aclaró que, por defecto, las pólizas multirriesgo incluyen la protección contra inundaciones. Sin embargo, existe una excepción comercial: el cliente puede decidir excluirla voluntariamente para abaratar el costo de la prima, una decisión que podría resultar costosa a largo plazo.

Técnicamente, se considera inundación cuando el agua anega las zonas exteriores y penetra en la propiedad, afectando tanto la estructura física (paredes y suelos) como el contenido (mobiliario y equipos). No obstante, Vásquez fue enfática en la delimitación del riesgo:

"No se considera inundación la filtración por cañerías tapadas, goteras en techos o deficiencias de mantenimiento. Este tipo de daños no están cubiertos", precisó la ejecutiva.

¿Qué cubre realmente un seguro en caso de inundación? Guía para proteger tu patrimonio

Automóviles: El mito del "Seguro Full"

En el segmento de vehículos, la situación cambia. Francisco Pérez Cuevas, Director Técnico de Seguros de Automóviles de la entidad, advirtió que la cobertura por agua no siempre es automática. Para que un vehículo esté protegido, esta cláusula debe contratarse como un adicional al seguro de casco.

Pérez Cuevas alertó sobre el uso del término “seguro full”, calificándolo como un concepto más comercial que técnico. "No necesariamente cubre todo. Es fundamental que el asegurado revise las coberturas específicas y pregunte explícitamente si su póliza incluye daños por agua o inundación", señaló.

Guía rápida para el asegurado

Para evitar sorpresas al momento de reclamar, los especialistas sugieren tener claras tres diferencias fundamentales:

Inundación vs. Filtración: El seguro responde ante eventos externos y extraordinarios. Las fallas por falta de mantenimiento en tuberías o techos son responsabilidad del propietario.

Contenido y Estructura: En propiedades, la fuerza del agua puede dañar desde los cimientos hasta los electrodomésticos; verifique que ambos estén declarados.

Revisión de Contrato: No asuma coberturas por el nombre comercial de su póliza. Solicite a su asesor un desglose de los riesgos excluidos.

La protección efectiva de viviendas y vehículos no depende solo de pagar una póliza, sino de conocer el alcance real de la misma. La diferencia entre una recuperación patrimonial exitosa y una pérdida total radica en la claridad contractual entre lo que es un fenómeno natural y lo que es un descuido preventivo.