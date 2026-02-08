Se entrega un cuarto implicado en muerte a machetazos en El Almirante Caña

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un cuarto implicado en la muerte a machetazos de un hombre en el sector El Almirante Caña, municipio Santo Domingo Este, se entregó la tarde de este domingo 8 de febrero en la sede central de la Policía Nacional, informó la institución del orden.

Se trata de Christofer Esmarlin Quezada Castillo, de 21 años, quien se presentó voluntariamente a las 4:37 de la tarde al Palacio de la Policía Nacional, acompañado por una comisión de los Derechos Humanos.

La entrega, encabezada por el señor Ygnacio Quezada de la Cruz, junto a la licenciada Marlyn Antonia Rodríguez Díaz, se produjo 24 horas después de que otros tres presuntos implicados se presentaran por separado ante las autoridades, también a través de representantes de los Derechos Humanos.

Estos fueron identificados como José Luis Jiménez Acosta (a) “El Pote”, de 29 años; José Ángel Terrero (a) “Amarillo”, de 20, y Rancier Sánchez Adames, de 19 años.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima fue identificada como Alexis Castillo, de 37 años, quien perdió la vida a causa de heridas de arma blanca durante un conflicto social ocurrido el jueves 5 del presente mes en el citado sector.

El hecho quedó captado en video, material que se hizo viral en redes sociales y medios digitales, lo que generó amplia atención pública y contribuyó a la localización y posterior entrega de los implicados.

Todos los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones del caso.