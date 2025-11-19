Entrega premios a Marte Báez, Ray Guevara, Jairon Severino y Edmundo Poy

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El jurista Milton Ray Guevara, el doctor Jorge Gerardo Marte Báez, Edmundo Poy y José Jairon Severino recibieron anoche los Premios Fundación Corripio 2025; mientras el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), fue galardonado con el Premio Familia Corripio Alonso en una ceremonia donde se reconoció el talento, el trabajo honesto y la dedicación.

La ceremonia se llevó a cabo en una repleta sala Carlos Piantini del Teatro Nacional fue encabezada por el presidente de la Fundación Corripio, junto a su familia; el ministro de Cultura Roberto Angel Salcedo, y Carlos Veitía, director general y artístico del Teatro Nacional.

Los ganadores recibieron una estatuilla, un certificado y RD$1.0 millón

El doctor Milton Ray Guevara, recibió el Premio Fundación Corripio en Ciencias Sociales y Jurídicas, Categoría “Derecho Constitucional”, por su fecunda trayectoria de más de cuatro décadas de ejercicio profesional en el ámbito constitucional y académico, su destacada producción literaria y sus aportes en los procesos de reforma que dieron origen al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Constitución de 2010 y su legado como primer presidente del TC.

El galardón a Ray Guevara lo entregó el presidente del Grupo Corripio, José Luis Corripio, quien agradeció a los presentes y resaltó la importancia de los premios, su legado y aporte social y económico siendo aplaudido de pie por los presentes.

El doctor Gerardo Marte Báez, recibió el Premio Fundación Corripio en Ciencias Naturales y de la Salud, Categoría “Neumología”, por su ejercicio profesional y académico al servicio de la medicina dominicana en el área de neumología y de medicina interna, formador de nuevas generaciones de profesionales de la salud.

Parte del público que asistió a la premiación.

Considerado como un consagrado maestro de la medicina, acreditado en el país y en extranjero, tanto en Estados Unidos como en Europa. Lucía Corripio de González y Alejandro González entregaron la estatuilla y el certificado.

Edmundo Poy fue reconocido con el Premio Fundación Corripio en Arte, Categoría “Danza Contemporánea”, por ser creador, gestor y propulsor de la danza contemporánea, por su experiencia como bailarín y coreógrafo de varias generaciones, que ha propiciado encuentros entre jóvenes artistas de la danza; por iniciar el Festival de Encuentro de Danza Contemporánea, Laura Pereda y José Alfredo Corripio entregaron el galardón.

El periodista José Jairon Severino Duarte fue galardonado con el Premio Fundación Corripio en Comunicación, Categoría “Periodismo Económico”, por su sólida formación en economía y negocios, su profesionalidad y trayectoria en medios especializados donde ha sido director-fundador y por labores en los nuevos lenguajes de las plataformas digitales.

En tanto que el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), recibió el Premio Familia Corripio Alonso, por sus servicios integrales de alta calidad en la evaluación, diagnóstico y tratamiento terapéutico a menores hasta los 12 años de edad con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral. Ana Corripio de Barceló y Rafael Barceló entregaron el galardón al padre Jorge William Hernández.

Juan Daniel Balcácer, asesor de la Fundación Corripio, valoró los aportes del Grupo Corripio, tanto en el ámbito económico, como social y cultural.

El acto inició con la presentación artística del grupo Retro Jazz.