Premios Fundación Corripio 2025: más que un galardón, un legado cultural

En el marco de la celebración del Premio Fundación Corripio 2025, el empresario José Alfredo Corripio reafirmó el compromiso de su familia con el desarrollo cultural del país, destacando que apoyar a figuras meritorias de la sociedad es “lo mínimo que podemos hacer”.

Durante una entrevista concedida en el evento, Corripio expresó que el reconocimiento a personalidades destacadas en diversas áreas no solo honra sus trayectorias, sino que también envía un mensaje de inspiración a la ciudadanía.

“Nos sentimos muy bien. Creemos que es algo justo, lo mínimo que podemos hacer, no solo con la sociedad, sino con estas personas tan meritorias que vale la pena reconocer ante todos”, afirmó.

El Premio Fundación Corripio, considerado uno de los galardones más prestigiosos del país, distingue cada año a dominicanos ejemplares en campos como la literatura, la ciencia, la educación, el arte y el servicio social.

Corripio subrayó que uno de los principales objetivos del evento es que la sociedad vea en los premiados un modelo de vida comprometido no solo con el progreso profesional, sino también con el bienestar colectivo.

“Valoramos profundamente que estas personas hayan dedicado su trayectoria no solo a crecer profesional y económicamente, sino a cooperar con la sociedad. Eso es lo que más admiramos y lo que la Fundación busca resaltar”, agregó.

Galardonados :

Edmundo Poy, premiado por ser creador, gesto y propulsor de la danza contemporánea dominican

Dr. Milton Ray Guevara, premiado por su trayectoria profesional, Premios Fundación Corripio 2025

Dr. Jorge Geraldo Martes Báez, premiado por su excelente ejercicio profesional, Premios Fundación Corripio 2025