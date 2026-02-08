Se entregan “El Pote”, “Amarillo” y Rancier, implicados en muerte de un hombre a machetazos en El Almirante

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó se entregaron por separado la tarde de hoy, a través de representantes de Derechos Humanos, tres presuntos delincuentes señalados en la muerte a machetazos de un hombre de 37 años, en un conflicto social bajo investigación ocurrido en el sector El Almirante Caña, del municipio Santo Domingo Este.

Los detenidos fueron identificados como José Luis Jiménez Acosta (a) “El Pote”, de 29 años; José Ángel Terrero (a) “Amarillo”, de 20 años, y Rancier Sánchez Adames, de 19 años.

La entrega fue realizada por Diogenes Ozuna, representante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), y otros representantes de los derechos humanos, así como familiares de los vinculados al citado hecho.

Fueron recibidos por el vocero policial, coronel Diego Pesqueira, quien garantizó los derechos de cada uno de los ahora detenidos para fines de investigación.

Detenidos

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima fue identificada como Alexis Castillo, de 37 años, quien perdió la vida a causa de heridas de arma blanca que le habrían sido inferidas por los ahora detenidos, durante un incidente ocurrido el jueves 5 del presente mes.

Este hecho quedó captado en video, material que se hizo viral en redes sociales y medios digitales, generando amplia atención pública y acelerando las labores de localización de los implicados por parte de las autoridades.

Los implicados serán puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes