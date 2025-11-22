Erick Dorrejo no es imputado en Nido

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El titular de la Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, Erick Dorrejo Medina, aclaró ayer que no está imputado en el caso Nido y que nunca fue acusado en el juicio de fondo, tal como se publicó en este diario el jueves pasado en una noticia acerca del reinicio del caso.

“De manera equivocada se me intentó imputar una participación falsa en algo que no tuve nada que ver y esto hizo que se me incluyera en el juicio preliminar. Un juicio en el que el Juez concluyó en que yo soy una victima de ese proceso”, afirmó Dorrejo.

Dorrejo se refiere al juez Raymundo Mejía, quien dictó el “auto de no ha lugar” a favor de Dorrejo Medina y de María Gabriela Rivera Pichardo, Franklin Benjamín Martínez Jonkson y Moisés Benjamín Castro Balbi en audiencia el 25 de abril de 2025.