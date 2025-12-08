Especialista alerta en RD hay incremento cáncer de sangre

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

En los últimos meses en República Dominicana se registra un incremento de un tipo de cáncer hematológico que tiene el nombre de mieloma múltiple.

Así lo asegura el doctor Sócrates Sosa, hematólogo del Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), quien ha visto el incremento en las diferentes consultas. “Desde la academia se dice que es una enfermedad poco frecuente, pero en el día a día se pueden atender de tres a cuatro personas con la patología”, asegura el profesional de la salud. Se trata de personas que ya tienen la enfermedad y otros que debutan con ella, precisa.

La población de mayor incidencia de esta neoplasia es de 65 a 70 años, sin embargo, cada vez población más joven la tiene, cuando se trata de una enfermedad de la vejez, dice.

Doctor Sócrates Sosa

Referencia importante

Argumenta en América Latina debe haber 170 mil casos de mieloma, podría ser que en República Dominicana los casos de personas afectadas se estén elevando.

El especialista dice que ha visto que los laboratorios han comenzado a interesarse, por el tema tratamiento. Si hay más oferta de medicamentos es que la enfermedad ha estado en aumento, pero existe la grave dificultad que en República Dominicana no tiene un registro nacional de cáncer, asegura.

Enfermedad

El mieloma múltiple es una enfermedad que comienza con anemia, el paciente tiene dolor en los huesos e insuficiencia renal. Neoplasia que se produce por un desorden de las células plasmáticas que tienen que ver con la inmunidad o defensa del organismo, explica.

La génesis

La enfermedad se produce en forma desordenada ese grupo de células y ocupan la medula ósea en principio e interfieren con la producción de glóbulos rojos y otras células de la sangre y frenan la producción, ocasionando anemia. Esas células producen una proteína que el riñón no puede manejar y se genera el dan renal. Ya se han identificado cromosomas que se han estudiado y se puede revisar el tratamiento, esa célula está en el genoma de cada uno y crece en forma anárquica, asegura.

Sin estadísticas

Nadie puede decir a ciencia cierta la cantidad de personas que están afectadas con esa neoplasia, por falta de estadísticas, indica el hematólogo. El hueso se pone fino y se fractura también. Un hemograma puede comenzar a orientar al médico, insiste.

Buena noticia

Según el hematólogoco, aunque no es una enfermedad curable, la buena noticia es que, debido a los avances de tratamientos especializados, puede haber una sobrevida de hasta 15 años. Las personas tienen mejor calidad de vida cuando se tratan con nuevas moléculas. Se camina hacia la cura de la enfermedad. Los tratamientos son siempre de alto costo, pero casi siempre dependen de su propio servicio, afirma.

En menores de edad

Refiere que la leucemia puede afectar todos los grupos. Afirma que el 95% de los casos en niños de leucemia linfoblástica aguda se cura, en adultos las complicaciones son mayores. Las células malas se reproducen cuatro veces más rápido.