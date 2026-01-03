Autoridades capturan uno de tres haitianos implicados en muerte de dos hombres en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, capturó a uno de tres haitianos, señalados como presuntos autores de la muerte de Reimy Tomás Rodríguez Rojas y Rodolfo Martínez Parelló, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 31 de diciembre de 2025 en Santiago.

Se trata de Yoni Pierre, de 56 años, quien conforme a las evidencias levantadas participó en los hechos antes citados.

Prófugos

La Policía Nacional informó, además, que fueron identificados como Yelson Trinidad García (a) “Villano”, de 18 años, y Jimmy Jules Mecido, de 20, los otros dos nacionales haitianos implicados en el doble homicidio.

Los cadáveres de ambos hombres fueron encontrados sepultados en la parte trasera de una propiedad ubicada en el sector Los Santanas, municipio Licey al Medio, presentando heridas por arma de fuego y traumas severos, según certificación médico-legal.

En esta vivienda reside el ahora detenido Yoni Pierre.

El hallazgo de los cuerpos sin vida fue posible gracias a una ardua labor investigativa de personal de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), con sede en Santiago, bajo la coordinación del Ministerio Público.

El caso se originó tras el hallazgo, el 01-01-2026, de un vehículo abandonado con manchas de sangre y evidencias balísticas en la avenida Circunvalación Norte, sector Limonal, municipio Licey al Medio, Santiago, el cual era utilizado por las víctimas para labores de cobro.

Como parte del proceso investigativo, se realizaron levantamientos periciales, recolección de evidencias y análisis de cámaras de videovigilancia.

En seguimiento, el 02-01-2026, fueron localizados sepultados los cuerpos sin vida de ambos hombres, en lugar antes señalado.

Los investigadores aún trabajan para establecer el contexto que dio origen a los hechos donde participó el ahora detenido y los prófugos, quienes habrían trasladado el vehículo y lo abandonaron en el lugar donde fue localizado por las autoridades.

Durante el proceso fueron conducidas varias personas para fines de investigación, se ocuparon herramientas presuntamente utilizadas para la sepultura y otros indicios materiales.

En tanto que los cadáveres fueron enviados al INACIF para los estudios correspondientes.

Las autoridades policiales, bajo la coordinación del Ministerio Público, mantienen activa la búsqueda y localización de prófugos, a fin de ponerlos a disposición de la justicia.