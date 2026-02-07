Esquema defraudación bancas y juegos de azar lo destruyó Donald

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

La defensa de Donald Guerrero continuó ayer la presentación de sus argumentos en procura de desmontar las acusaciones de supuestos actos de corrupción que le hace el Ministerio Público y evitar que el exministro de Hacienda vaya a juicio de fondo.

Esta vez la imputación abordada fue la de la supuesta extorsión a dueños de casinos y bancas de apuestas ilegales, uno de los esquemas de defraudación del entramado que según el órgano acusador, encabezaba el exfuncionario, y que supuestamente generaba beneficios de entre RD$25,000,000 y RD$30,000,000 al mes.

Sin embargo, según la abogada María del Pilar Zuleta, quien agotó un turno durante la audiencia, “fue Donald Guerrero quien destruyó la estructura de bancas ilegales” mediante la implementación de un sistema de digitalización y formalización.

En dicho esquema participaban los exdirectores de Casino y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa y Ramón Emilio Jiménez (Mimilo).

Mimilo: delator premiado

De supuesto “brazo operativo” del cobro ilegal a bancas de apuestas, y enlace entre el exministro de Hacienda y el también imputado Gonzalo Castillo, según el MP, Mimilo Jiménez pasó a ser “testigo estrella” del órgano acusador.

A cambio de atestiguar en contra de Donald Guerrero, Mimilo fue favorecido con la extinción de la acción penal, por aplicación del criterio de oportunidad que acordó con el Ministerio Público.

La defensa de Guerrero tenía previsto concluir ayer, su exposición pero nolo hizo, por lo que continuará.