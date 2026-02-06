Dinero de expropiación está en Banco del Reservas, no hay fraude

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

En su segundo día de exposición ante la jueza que habrá de decidir si lo envía o no a juicio de fondo, la defensa técnica del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, centró su discurso en demostrar que los RD$21,000 millones supuestamente defraudados al Estado mediante la expropiación de terrenos no fueron a parar a los bolsillos del exfuncionario como afirma el Ministerio Público, sino que aún están en la bóveda del Banco de Reservas.

Dijo que por el período en que el MP sitúa la ocurrencia de los hechos, “es materialmente imposible y cronológicamente inviable” que el exfuncionario sea responsable.

Eduardo Núñez, quien encabeza la barra de defensa de Guerrero, sustentó su teoría ante la jueza Altagracia Ramírez, con documentos oficiales, los cuales dijo, “demuestran la inexistencia de lesión patrimonial y certifican que todo el dinero proveniente de los bonos y utilidades del Banco de Reservas reposa en las cuentas del Estado Dominicano”.

Resaltó entre ellas una certificación de la Dirección Genetal de Contabilidad Gubernamental, que dice que la totalidad de ese dinero reposa en el Banreservas, la cual fue expedida después que Guerrero dejó el cargo como ministro.

En ese sentido, cuestionó el por qué si el Estado Dominicano certifica que los RD$21,000 millones se encuentran en el BR de donde no han salido, “el Ministerio Público acusa a 46 personas del supuesto fraude y dice que solo uno de ellos, Donald Guerrero, defraudó con esa cantidad?”

Agregó que la inexistencia de lesión patrimonial se comprueba también con documentos oficiales públicos de la ERIR (Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas), y el SIGEF ( (Sistema de Información Financiera)”.

“En ninguno de los informes oficiales del propio Estado se registra un fraude, no se publica ni se explica y cuando la contabilidad pública documenta una operación, la narrativa de corrupción del Ministerio Público se derrumba por sí sola... Y sin daño, sin beneficio y sin poder de decisión, no hay delito” puntualizó la defensa de Donald en su exposición que concluirá hoy.