Estudiantes inventan barco recoge sargazo

Las estudiantes Carla Guzmán, Yanibel Vásquez, Yésica Polanco, Anyelis Solano y Liceidy González, del liceo Hermanas Mirabal, inventaron un modelo de barco en miniatura para la recolección de sargazo y otros contaminantes de los ríos y playas.

La nave está compuesta por dos correas, una principal y otra trasera la cual lleva directo hasta un depósito dentro, todo lo que recolecta, y el sargazo bien puede ser usado como fertilizante, mientras que los plásticos en la elaboración de manualidades o en combustible.

Las alumnas, con edades entre los 13 y 15 años y de los ciclos del segundo y tercero bachiller, aportan así contra un problema que afecta la economía del país, y daña al turismo.

Es por ello que tomaron como modelo la playa Diamante, en el municipio de Cabrera, María Trinidad Sánchez, que “está terriblemente afectada”, supervisadas por los profesores América Peña y Braulio Nova, y participaron en la Cuarta Feria Científica María Teresa Mirabal.