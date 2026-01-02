Caso Perla Jokasta Santos: Tres meses de prisión preventiva para mayor del Ejército

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso tres meses de prisión preventiva al mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy, señalado como responsable de la muerte de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, ocurrida la madrugada del 26 de diciembre en el sector Los Guandules.

La medida de coerción deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, luego de que el tribunal acogiera en todas sus partes la solicitud del Ministerio Público y de los querellantes. El juez consideró que el imputado representa un peligro para los testigos y para la preservación de las pruebas del proceso.

Durante la audiencia, las partes acusadoras sostuvieron que quedó evidenciada la intención de matar. “Ha quedado demostrado que la intención era matar… por eso tiene que pagar. Se dio el resultado que la sociedad esperaba: justicia”, expresaron tras la decisión judicial.

Así ocurrió el hecho, según el Ministerio Público

De acuerdo con la investigación presentada por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía del Distrito Nacional, el hecho ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada, en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, cuando el imputado disparó con su arma de reglamento contra la joven, causándole la muerte de manera instantánea.

La víctima se desplazaba en una motocicleta junto a su prima adolescente y el joven Merlin Rodríguez Jiménez, quien conducía, con destino a una estación de combustible en la avenida Padre Castellanos, en el Ensanche Luperón. Más adelante transitaban en otra motocicleta Félix Manuel Féliz Cornel y un adolescente de 17 años.

Según el expediente, durante el trayecto se escuchó un disparo realizado sin razón aparente por Mesa Arismendy, quien utilizó su arma de reglamento marca Colt, calibre .45. El proyectil impactó a Santos Pacheco en la cabeza, mientras el imputado continuó caminando por la zona, siendo observado por testigos.

Evidencias recolectadas

El Ministerio Público informó que, junto a la Policía Nacional, levantó varios videos en los que se observa al imputado desplazándose por el lugar con el arma en la mano. El arma de fuego fue entregada de manera voluntaria, junto a su cargador y cinco cápsulas.

Los análisis forenses determinaron que el casquillo encontrado en la escena coincide plenamente con el disparo realizado por el arma ocupada al mayor del Ejército. Posteriormente, un hijo del imputado entregó el vehículo Kia Sorento propiedad de su padre, dentro del cual fueron encontradas las vestimentas y calzados que este llevaba al momento del hecho.

Mesa Arismendy fue arrestado el 27 de diciembre de 2025, mediante orden judicial solicitada por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.