Realizan reunión de alto nivel entre representantes de Haití, EE.UU. y República Dominicana en Codevi

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Una reunión de alto nivel se lleva a cabo este lunes entre representantes de Haití, Estados Unidos y República Dominicana, en los salones de Villas Codevi, en la provincia fronteriza de Dajabón.

En el encuentro participa el canciller dominicano Roberto Álvarez, junto a los embajadores de Estados Unidos, Haití y República Dominicana.

Asimismo, forma parte de la delegación el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, quien acude en representación del área vinculada al comercio y la dinámica fronteriza.

La reunión ha generado expectativas debido al contexto de la crisis que atraviesa Haití y su impacto en la seguridad, el comercio y las relaciones bilaterales con República Dominicana.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre los acuerdos o conclusiones que podrían surgir del encuentro.