Europa va a China por economía liberal

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Iván Gatón, experto en geopolítica analiza para el periódico Hoy la decisión de Europa de acercarse a China para reducir su dependencia de Estados Unidos, afirmando que el gran mérito comercial de esta potencia radica en demostrar que su comercio arropa el mundo sin necesitad de hacer la guerra.

Entrevistado por este diario sobre la realidad de China, de ser escogida por Europa, Canadá y grandes países de América latina, naciones que las eligen socio comercial y que se alejan de Estados Unidos, precisa que China lo que tiene es que de 193 países que tiene el mundo, mantiene un superávit con 185, es decir que le vende a 175 países, más que lo que ellos le venden, incluyendo a Estados Unidos.

Dijo que China sola aporta al planeta el 185 del Producto Interno Bruto (PIB) y en termino de paridad del poder adquisitivo, tiene mayor ingreso que estados unidos, es un mundo sin droga, sin delincuencia.

Expresa que China tiene un Gobierno comunista, pero una economía capitalista, y aplica un socialismo democrático de mercado.

Expresa que la élite china que Gobierna obliga a capacitar a sus funcionarios y empleados en el extranjero.

Asegura que China es fruto de la planificación y es una de las civilizaciones ininterrumpidas más antiguas del planeta. “Todo el mundo iba a China a buscar algo, desde sus inicios, y eso es lo que chinos llaman el Siglo de la Humillación, ya que no solamente las potencias europeas fueron y las desgajaron en la última dinastía Qing (1644-1912)”.

Gatón, máster en Ciencias Sociales, con mención en Asuntos Asiáticos, en la Universidad de Tamkang, en la República de China (Taiwán), describe -con lujo de detalles el proceso de decadencia que vivió China a causa de los países europeos y de los japones, y sus procesos de repunte, a partir de mediados de los años 90.

Describe a Estados Unidos como un aliado a China antes. Califica de difícil la trayectoria de China hasta pasar por una fuerte guerra civil en los años de 1940, cuando era gobernada por autoridades que se peleaban. Citó como Mao Zedong, presidente de China, en el año 1949, en la Plaza de Tiananmen, en Pekín, “declaró que China se había puesto de pie”.

Recordó la trascendencia de Mao, al eliminar a los señores de la guerra, unificó China.

“No olvides Llennis que China tiene 45 grupos éticos, es decir que un chino de shangai se ve con un chino de Cantón, no se entienden porque hablan diferentes, el cantón habla cantones y el de shangai habla Wi”.