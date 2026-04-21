Del chofer de Santiago a joven de Los Mina: ¿Grabar o ayudar? Casos que abren un debate incómodo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer que fue atacado por una turba de motoconchistas en Santiago, ha reavivado un debate incómodo: ¿por qué, ante situaciones de violencia, algunos prefieren grabar en lugar de intervenir o buscar ayuda?

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa el papel de quienes presencian estos hechos y deciden filmarlos mientras las víctimas claman auxilio.

“No me dejen morir”

En los videos que circularon en redes sociales, se escucha a Abreu pedir ayuda en medio de la agresión.

“Me quieren matar aquellos. Policía, me quieren matar”, decía.

Luego, herido, suplicaba: “No me dejen morir, por favor”.

En otro momento, agregaba: “Me interceptan por el camino para matarme. Me dieron con un cuchillo. No me dejen desangrar. Dios mío, padre eterno, tú sabes que yo no hice nada malo. Fueron ellos que me siguieron”.

Las imágenes generaron una ola de críticas en la población dominicana, que cuestionó que, en lugar de asistirlo, se limitaran a grabarlo.

Quien captó el video aseguró posteriormente que no grabó desde el inicio y que llamó a los servicios de emergencia.

No es un caso aislado

La discusión no es nueva. En los últimos años, varios hechos captados en video han provocado indignación pública.

En 2024, una mujer fue arrestada en el municipio de Quisqueya, en San Pedro de Macorís, luego de que circulara un video en el que cortaba el cabello a su hija con un pedazo de vidrio. Según el informe policial, agentes del Departamento Especializado de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) intervinieron tras ubicar a la mujer para salvaguardar la integridad de la menor.

Ay, no me cortes, suplica niña mientras su madre le corta el cabello con un pedazo de vidrio portal

En otro caso, quedó captado en cámara cuando el coronel Fausto Madé Ramírez agredía a una mujer en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este. El oficial fue suspendido mientras se desarrollan las investigaciones.

Captan en video a coronel de la Policía agrediendo a joven en Los Mina

También generó rechazo el video de una maestra que obligaba a una niña a ingerir restos de alimentos del suelo en un centro educativo -se presume que es vómito-. En las imágenes se escucha: “Abre la boca y cómetelo… Trágatelo, cuidado si lo vomitas”.