Expertos ven IA para elevar rol del docente pero sin reemplazarlos

Expertos del área educativa coincidieron en que sería inaudito sustituir la presencia del docente que enseña a pensar antes de producir atribuyendo como la inteligencia artificial bien usada nunca sustituirá al maestro, más bien, elevaria su calidad de enseñanza.

El tema fue debatido por Boyd Bradbury, presidente del Departamento de Liderazgo y Aprendizaje de la Universidad Estatal de Minnesota, Juan Camilo Salas, doctor en Derecho y Filosofía con trayectoria en América Latina y Europa y Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, durante la vigésima novena edición del Congreso Internacional APRENDO 2025, bajo el lema “Inteligencia humana en la era digital”.

Coincidieron que, quizás esa sea la verdadera revolución pedagógica, aprender a combinar la lentitud y profundidad del pensamiento con la velocidad de la máquina reconciliando asi la educación con el tiempo en que hoy día vive el mundo.

IA revolución curricular

Para Boyd Bradbury, el impacto de la IA revolucionaria la parte curricular al transformar la forma de evaluar criterios, de trabajar con textos cerrados y sistemas abiertos donde la duda, la comparación y la lectura crítica sean la nueva alfabetización.

Sin embargo, indicó que lo más desafiante, seria abandonar la figura del profesor como guardián del archivo para asumirlo como el arquitecto de una experiencia de aprendizaje que combine el pensamiento profundo, la lectura detenida y el análisis complejo, ejercicio que involucra tanto el cerebro como el corazón human con la exploración asistida por máquinas.

De su lado, Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, alertó que introducir IA sin una formación docente y sin análisis institucional ni contenidos pedagógicos adecuados puede generar más daño que bien.

Mientras, el doctor en derecho y filosofia Juan Camilo Salas, recordó que los docentes deben enseñar a los estudiantes que la tecnología no piensa por ellos, solo los invita a pensar con más herramientas y perspectivas, de ser asi, solo será posible con más acompañamiento dentro de las aulas para un uso positivo6