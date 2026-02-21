Fallece adolescente tras se impactada por jeepeta al bajar de autobús escolar privado en Neiba

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

Una lamentable tragedia enluta a una familia del sector Cerro al Medio, luego de que una adolescente de 14 años perdiera la vida tras ser atropellada por un vehículo, en un hecho ocurrido la mañana de este viernes 20 de febrero en la calle principal de esa comunidad.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, la joven se trasladaba en un autobús escolar privado y, al descender del mismo e intentar cruzar la vía, fue impactada por una Jeepeta que presuntamente no respetó la señal de pare del vehículo escolar.

La menor, identificada como Yomailis Penélope Feliz Sosa, estudiante y residente en la calle Natividad del sector Cerro al Medio, fue trasladada a las 11:40 de la mañana a la sala de emergencias del Hospital San Bartolomé de Neyba. Sin embargo, llegó sin signos vitales.

Fallece adolescente tras se impactada al bajar de autobús escolar en Neiba

El diagnóstico médico establece que la causa del fallecimiento fue shock hipovolémico por trauma craneoencefálico abierto severo, según consta en el acta de levantamiento de cadáver No. 97260, emitida por la médico legista Mayorys Rivas.