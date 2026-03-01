Fallece Enerolisa Núñez, voz esencial de la salve y guardiana de la tradición afrodominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La destacada portadora de tradición Enerolisa Núñez falleció este sábado 28 de febrero de 2026, según informó el gestor cultural Jonathan de Óleo, quien destacó su legado como una de las voces fundamentales de la salve dominicana y de la memoria sonora del Caribe.

De acuerdo con la publicación difundida en redes sociales, Núñez “partió a su encuentro con Kalunga”, dejando un profundo vacío en la cultura popular y en las comunidades que durante décadas acompañaron su trayectoria artística y espiritual.

Enerolisa Núñez fue reconocida como una de las principales exponentes de la salve, manifestación músico-religiosa de raíz afrodominicana. Autora de numerosos cantos vinculados a esta tradición, preservó su esencia ritual y fortaleció una práctica transmitida de generación en generación. Su voz, cargada de espiritualidad y fuerza ceremonial, convirtió la salve en un puente vivo entre la herencia africana, la fe popular y la identidad dominicana.

Además de su trabajo como intérprete, fue considerada guardiana de saberes y prácticas comunitarias. Cada año encabezaba una de las más importantes velaciones de fin de año en honor a la 21 División, reafirmando el vínculo entre música, espiritualidad y memoria colectiva, especialmente en la comunidad de Sabana del Espíritu Santo, en Villa Mella.

Su legado trasciende los escenarios y grabaciones. Permanece en los tambores, en los coros comunitarios y en la continuidad de una tradición que sostuvo con dignidad, entrega y profunda conciencia cultural.

Diversos sectores culturales han comenzado a expresar condolencias por la partida de quien fue referente imprescindible de la música tradicional dominicana.