Gobierno entrega más de RD$25 millones en medicamentos a familias afectadas por inundaciones en Gaspar Hernández

Gaspar Hernández, Espaillat. – El Gabinete de Política Social entregó más de RD$25 millones en medicamentos e insumos médicos a las comunidades afectadas por las inundaciones en el municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, como parte de la respuesta inmediata ante la emergencia provocada por las intensas lluvias de los últimos días.

Los medicamentos fueron donados gracias a un acuerdo de colaboración entre el Gabinete de Política Social y la Fundación El Buen Samaritano.

La asistencia incluye lentes de sol, lentillas para presbicia, agua potable y raciones de alimentos crudos y cocidos, en apoyo a las familias impactadas por las crecidas de los ríos Joba, Jamao y Yásica, que ocasionaron deslizamientos de tierra, derrumbes y el desplazamiento de cientos de personas.

Así dejaron las lluvias muchas calles de Gaspar Hernández

La entrega se realizó en el Cuerpo de Bomberos de Gaspar Hernández y estuvo encabezada por el director de Salud del Gabinete de Política Social, Guillermo Moringlane, en representación de la coordinadora, Geanilda Vásquez.

La jornada contó además con la presencia del alcalde del municipio, Abelito Suriel; el director provincial de Salud, doctor José Jerez Camacho; y los directores de las juntas distritales de Joba Arriba y Villa Magante, Dibanny Martínez y Balaan Ramos, respectivamente, así como otras autoridades provinciales y municipales.

La coordinadora del Gabinete de Política Social, doctora Geanilda Vásquez, aseguró que todos los servicios de las instituciones que integran la Red de Protección Social están plenamente garantizados para acudir en auxilio de las comunidades afectadas por los torrenciales aguaceros.

Vásquez explicó que un equipo técnico, conformado por varias instituciones del Estado, realizó un levantamiento en la zona para rendir un informe detallado de los daños y ofrecer respuestas inmediatas.

“Nosotros, como institución coordinadora de la Protección Social y por instrucciones del presidente Luis Abinader, tenemos los equipos hoy en Gaspar Hernández acompañando a todos los ministerios; entramos juntos al territorio para dar una respuesta rápida a las familias afectadas. Estamos haciendo una evaluación seria de los daños para que las comunidades sepan que tienen un Gobierno que está pendiente de ellos”, manifestó.

En las labores de asistencia también participan el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el SIUBEN, la Dirección de Desarrollo Social Supérate, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Salud Pública (a través de sus direcciones regional y provincial), el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Presidencia de la República, la Gobernación Provincial de Espaillat, la Senaduría de Espaillat, así como las alcaldías de Gaspar Hernández y del distrito municipal de Veragua.