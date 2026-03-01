Reacción de Al Horford tras ver hecha realidad su petición del multiuso en La Romana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Ángeles, California. – El destacado baloncestista de la NBA, Al Horford, agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, por hacer realidad la construcción del techado multiuso “La Tribu de Quisqueya”, en La Romana.

“Presidente Luis Abinader, muchísimas gracias por estar tan pendiente del desarrollo deportivo en nuestro país y por impulsar el progreso de la juventud. Gracias por ese techado que nos regaló en La Romana, ahí en el barrio Quisqueya; eso es algo que será muy especial para la comunidad y para el desarrollo de muchos jóvenes”, manifestó Horford a través de un video.

El atleta, quien fue condecorado por el presidente Abinader con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero por su labor deportiva, lamentó no haber estado presente en la inauguración debido a compromisos con su equipo, los Golden State Warriors, en la NBA.

“Aprecio mucho ese gesto suyo. Lamentablemente no pude estar por allá porque tenía partido aquí en San Francisco, California, pero estoy muy feliz. Vi las fotos y los videos; me siento muy contento con todo el trabajo y la labor realizada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, por estar pendiente de esa obra y concluirla. Muchas gracias por su apoyo”, expresó.

La obra es la número 40 entregada durante la gestión de Kelvin Cruz al frente del Ministerio de Deportes y fue construida con una inversión de RD$62,376,547.54.

El techado fue solicitado por el veterano jugador de la NBA al presidente Abinader cuando le llevó el trofeo de campeones de los Boston Celtics, y dota al municipio de un espacio recreativo seguro y de alta calidad.

El presidente Luis Abinader afirmó que la obra es una promesa cumplida a la familia Horford.

“A quienes ustedes tienen que agradecer es a la familia Horford y un poquito al ministro de Deportes. Pero la familia Horford es la responsable, y nosotros lo que hicimos fue cumplir con nuestro deber; a ellos es que ustedes tienen que agradecer”, sostuvo.

Por su parte, el ministro Kelvin Cruz destacó el compromiso del presidente con la niñez, la juventud y todos los actores que convergen en la dinámica deportiva en el país.

“El presidente Abinader tiene un compromiso sagrado con nuestra niñez y juventud. Su mandato ha sido claro: debemos llegar a cada rincón de la República Dominicana para que el deporte sea una herramienta de cambio en nuestras comunidades”, expresó.

La actividad contó con la presencia de Tito Horford, padre de Al Horford, y su hermano Kelly Horford. También estuvo presente el ministro de Turismo, David Collado, entre otros funcionarios.